محافظ أسيوط يتابع جهود ترشيد استهلاك الكهرباء وخطط تخفيف الأحمال المؤقتة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال؛ لمناقشة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالمراكز والأحياء بالمحافظة.

يأتي ذلك وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها فضلًا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن.

واستعرض محافظ أسيوط مراحل تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لجهود ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال المؤقتة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لافتًا إلى عقد لقاءات مستمرة مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة، مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية بالدولة، منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمستشفيات ومحطات الري، وغيرها من المرافق والمنشآت الحيوية"، وفقًا لخطة التحكم الإقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين جميع المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع، مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة حققت العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة والكهرباء بإنشاء مشروعات عملاقة بمختلف محافظات الجمهورية، وحظيت محافظة أسيوط بالعديد منها؛ وذلك لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه تم إقامة مشروعات محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500 ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه، ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خطة تطوير محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.