قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة تسعى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الدولة حريصة على أن يكون لكل مواطن في مصر تأمين يضمن حصوله على الرعاية الصحية الكاملة.

ونوه أن «منظومة التأمين الصحي القديمة تغطي المنتفعين فقط، بينما يغطي التأمين الشامل كل أفراد الأسرة باعتباره هدفًا قوميًا».

وأشار إلى أن كل المواطنين بحاجة إلى الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وحدات طب الأسرة، موضحًا أن «الرعاية الصحية الأولية تغطي ما بين 70% إلى 75% من الخدمات الطبية».

وشدد على أن «انتشار وحدات الرعاية الصحية الأولية بمكوناتها الحديثة وحزمة الخدمات التي تؤهل بها، تشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التأمين الصحي».

وأكد حرص الدولة على رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية ونشر شبكتها في كل المحافظات؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأوضح أن «تواجد مكان تقدم فيه الرعاية الصحية بمحيط مكان إقامة المواطن وقريته ونجعه ومدينته، جزء من الحياة الكريمة».

وأكمل: «المواطن يصبح في تلك الحالة سعيدًا تمامًا عندما ترفع المعاناة عنه وتقدم له الخدمة في حدود 5 كم من محل سكنه، وتقدم مكانًا ملائمًا لتقديم الخدمة».