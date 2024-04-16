 فرق المتابعات الميدانية تجوب مدارس الوادي الجديد للاطمئنان على منظومة العمل - بوابة الشروق
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فرق المتابعات الميدانية تجوب مدارس الوادي الجديد للاطمئنان على منظومة العمل

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 12:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 12:17 م

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد،
تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس في جميع الإدارات التعليمية؛ للوقوف على انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بجميع المسئوليات والمهام المكلفين بها.

وأشار عبدالعزيز، إلى المتابعة المستمرة من جميع المعنيين من الإدارات النوعية وموجهي العموم بالتأكد من إجراءات الأمن والسلامة المهنية في جميع المدارس، والوقوف على حضور المعلمين ومتابعة الغياب اليومي للطلاب، وتقديم كل سبل الدعم للمعلمين والطلاب.

كما أشار إلى انطلاق امتحانات المهام الأدائية في الفترة من 21 حتى 29 من أبريل الجاري وذلك للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإعلان الجداول للطلاب في جميع المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.


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