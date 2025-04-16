اعتقال تاجر ألماس في بلجيكا في قضية احتيال مصرفي

القت السلطات في بلجيكا القبض على تاجر الألماس الهندي المولد ميهول تشوكسي على خلفية قضية احتيال مصرفي بقيمة ملياري دولار تقريبا،وتطالب السلطات الهندية بلجيكا بتسليمه، بحسب ما أفاد محاميه فيجاي أجاروال اليوم الثلاثاء .

وذكرت تقارير أنه تم القبض على تشوكسي/65 عاما/ يوم السبت ويتلقى علاجا طبيا من مرض السرطان. ويدافع محاميه من أجل إطلاق سراحه للدفاع عن نفسه ضد تسليمه خارج السجن، مؤكدا عدم وجود خطر هروبه.

ويتهم مكتب التحقيقات المركزي بالشرطة الهندية تشوكسي وابن شقيقه نيراف مودي بالحصول على قروض غير قانونية عن طريق الاحتيال من بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة.

وقد تضمنت الفضيحة التي ظهرت منذ عدة سنوات تحويلات غير مصرح بها تبلغ قيمتها حوالي 8ر1 مليار دولار أمريكي تم اكتشافها في عام 2018 في أحد فروع مومباي. وتفيد التقارير أن الأموال تدفقت إلى الخارج من خلال مؤسسات مالية أخرى، حيث يزعم أن موظفي بنك البنجاب الوطني ساعدوا تشوكسي ومودي في الحصول على القروض.

وألقي القبض على مودي في لندن في عام 2019 ولا يزال في سجن بريطاني، ويواجه أيضا طلبا بتسليمه. وتشير تقارير وسائل الإعلام الهندية إلى أن تشوكسي كان يختبئ بشكل رئيسي في منطقة البحر الكاريبي، ومع أسرته في أنتويرب، وهي مركز عالمي لتجارة الماس، منذ الفضيحة.

ولا يزال التسليم المحتمل لتشوكسي ومودي إلى الهند غير واضح. ويعتزم محامي تشوكسي للمرافعة ضد التسليم من خلال الادعاء بأنها "قضية سياسية" والاستشهاد بالظروف غير الإنسانية في مرافق الاحتجاز الهندية.