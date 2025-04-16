 الرئيس الصيني: بكين ستقف بجانب دول جنوب شرق آسيا في مواجهة الصدمات الاقتصادية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، إن الصين ستكون شريكا تعاونيا وتقف مع دول الجوار بمنطقة جنوب شرق آسيا في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف شي جين بينج، الذي يزور ماليزيا ضمن جولته في دول جنوب شرق آسيا، خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الماليزي: "في مواجهة الصدمات التي يواجهها لنظام العالمي والعولمة الاقتصادية، ستقف الصين وماليزيا مع الدول في المنطقة لمواجهة التيارات الخفية الجيوسياسية والمواجهة بالإضافة إلى التيارات المضادة للأحادية والحمائية".

وأوضح: "سويا سوف نحمي الآفاق المشرقة للأسرة الآسيوية".

وقال أنور: "ما نشهده اليوم ليست محاسبة صادقة لعيوب العولمة، ولكن تراجع للقبلية الاقتصادية.. يتم استخدام الوصول للأسواق كسلاح".

وتابع: "في هذه الأوقات الصعبة، يتوق العالم للاستقرار والموثوقية والهدف المشترك.. ونحن نرى ذلك في سلوك الصين".

وتعهد الرئيس الصيني، بالسماح لماليزيا وفيتنام، بالوصول بصورة أفضل للأسواق الصينية، وذلك خلال جولته في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع.

وقال شي جين بينج، خلال لقائه بملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، اليوم الأربعاء: "ترحب الصين بدخول المنتجات الزراعية عالية الجودة من ماليزيا إلى الأسواق الصينية، وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار وبدء الأعمال في ماليزيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

كما أشار إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وتأتي جولة الرئيس الصيني، بعدما أصابت إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الاقتصاد العالمي بالاضطراب خلال الاسبوع الماضي، كما يستخدم شي جين بينج جولته للترويج لفكرة أن بكين تعد مصدرا للاستقرار في المنطقة.

وبدأ الرئيس الصيني، جولته بزيارة فيتنام، ووصل أمس الثلاثاء، ماليزيا في زيارة لمدة 3 أيام، كما التقى برئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم الأربعاء.

وتعد ماليزيا، موطنا لعدة مشاريع خاصة بمبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك مشروع سكك حديدية صينية بقيمة 2. 11 مليار دولار، وهو ما ناقشه الرئيس الصيني مع ملك ماليزيا.

وفي هانوي، التقى شي جين بينج بالأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام تو لام، بالإضافة إلى عدة مسئولين بارزين من بينهم الرئيس ورئيس الوزراء.

ووقعت الصين وفيتنام، سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات سلاسل الامداد ومشروع سكك حديد مشترك.

وأكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الصين وفيتنام وقعتا مذكرة تفاهم" لبناء سلسلة صناعية وسلسلة إمداد سلسة ومستقرة ومرنة و تعزيز التعاون التجاري والاستثماري" بين الشركات بالدولتين، بدون توضيح مزيد من التفاصيل.