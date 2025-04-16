 مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس تدرس المقترح الإسرائيلي بشأن غزة والرد خلال ساعات - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أبريل 2025 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس تدرس المقترح الإسرائيلي بشأن غزة والرد خلال ساعات


نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 10:25 م

قالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن حركة حماس تدرس المقترح الإسرائيلي بشأن غزة الذي تسلمته من الوسطاء، مضيفا أن «من المفترض أن تقدم ردها خلال الساعات المقبلة».

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار عُرض على حماس، يتضمن الإفراج عن عشرة محتجزين أحياء مقابل ضمانات أمريكية بدخول إسرائيل في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة.

وقالت «سكاي نيوز» نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع، إن المقترح الجديد يشترط نزع سلاح حماس ويقلص مدة الهدنة إلى 45 يوما فقط بدلا من 70 يوما كما يقضي بإعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع بدلا من انسحابها، لكنه لم يتطرق إلى وقف الحرب نهائيا.

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