الأمين العام لحلف الناتو يزور أوديسا رفقة الرئيس الأوكراني

توجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إلى مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

وكتب روته على منصة التواصل الإجتماعي إكس: "لقد تحمل الشعب الأوكراني الكثير، وليس أقلها هجوم روسيا يوم أحد الشعانين على سومي".

وأكد روته استمرار دعم التحالف العسكري الغربي لأوكرانيا.

وقال روته يوم الثلاثاء إن دعم الحلف لأوكرانيا "ثابت"، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو تعهدوا بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار يورو، أي أكثر من 22 مليار دولار، من المساعدات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضاف روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي: "أنا هنا اليوم لأنني أؤمن أن شعب أوكرانيا يستحق السلام الحقيقي، والأمن والسلامة الحقيقية في بلدهم، وفي منازلهم". والتقى الاثنان مع جنود أوكرانيين مصابين في مستشفى في أوديسا.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها روته إلى أوكرانيا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة مفاوضات وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، والتي شملت عدة جولات من المحادثات في السعودية.

وقال روته: "هذه المناقشات ليست سهلة، ولا سيما في أعقاب هذا العنف المروع"، في إشارة إلى الضربات الأخيرة. وأضاف: "لكننا جميعا ندعم جهود الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام".

وقتل ما لا يقل عن 35 شخصا الأحد في هجوم صاروخي روسي على سومي.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للزيارة المشتركة لمستشفى عسكري في أوديسا على قناته على تليجرام. ووزع الرئيس الأوكراني ميداليات على الجرحى بحضور روته.

وخلال محادثاتهما المشتركة، نوقشت على وجه الخصوص مسألة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وكتب زيلينسكي: "يرى الجميع على الإطلاق مدى حاجة أوكرانيا الملحة لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها". وكرر استعداد كييف لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق بدعم غربي منذ أكثر من ثلاث سنوات.