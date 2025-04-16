السوداني: نرحب بحضور الرئيس السوري للقمة العربية في بغداد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء توجيه دعوة رسمية للرئيس للسوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في بغداد الشهر المقبل.
وقال السوداني ، خلال مشاركته اليوم في ملتقى السليمانية الدولي ، :" تم توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري لحضور قمة بغداد المقبلة وهو مرحب به لحضور القمة".
وأضاف أن " القمة المقبلة حدث مهم لاستقبال القادة والرؤساء العرب وسيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد".
وتابع :"علاقاتنا متميزة مع الدول العربية ولدينا اتفاقيات اقتصادية وفي ومجال الطاقة كما أننا نهتم بالوضع في سوريا ، والعراق ليس طرفا في أية محاور سياسية".