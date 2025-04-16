السوداني: نرحب بحضور الرئيس السوري للقمة العربية في بغداد

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أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء توجيه دعوة رسمية للرئيس للسوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في بغداد الشهر المقبل.

وقال السوداني ، خلال مشاركته اليوم في ملتقى السليمانية الدولي ، :" تم توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري لحضور قمة بغداد المقبلة وهو مرحب به لحضور القمة".

وأضاف أن " القمة المقبلة حدث مهم لاستقبال القادة والرؤساء العرب وسيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد".

وتابع :"علاقاتنا متميزة مع الدول العربية ولدينا اتفاقيات اقتصادية وفي ومجال الطاقة كما أننا نهتم بالوضع في سوريا ، والعراق ليس طرفا في أية محاور سياسية".