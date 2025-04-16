 نتنياهو يدّعي السعي لإعادة الأسرى بالتفاوض ويواصل إبادة غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أبريل 2025 11:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يدّعي السعي لإعادة الأسرى بالتفاوض ويواصل إبادة غزة

وكالة الأناضول
وكالة الأناضول
الأناضول
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 11:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 11:26 م

​ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن الأخير وجّه فريق التفاوض بمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويتناقض ذلك مع إصرار نتنياهو، على مواصلة حرب الإبادة على غزة، متجاهلا عرائض وقّعها عسكريون و"مدنيون"، تطالبه باستعادة المحتجزين، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى عبر الهاتف "تقييما للوضع حول قضية المحتجزين مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية".

وتابع أن نتنياهو وجّه فريق التفاوض بـ"مواصلة الخطوات للدفع نحو إطلاق سراح مختطفينا".


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