اليونان تثير استياء تركيا بالإعلان عن خطط لإدارة الأنشطة البشرية في المناطق البحرية

أعلنت اليونان، اليوم الأربعاء، عن خطط لإدارة الأنشطة البشرية في مناطقها البحرية، مثل السياحة، والتنقيب لاستخراج الطاقة في البحر، والصيد، وحماية البيئة، مما أثار استياء تركيا المجاورة، التي قالت إن هذه الخطط تمس ولايتها البحرية.

وجاء إعلان اليونان عن تخطيط الحيز البحري بعد أن وجهت محكمة العدل الأوروبية انتقادا لأثينا في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم التزامها بتقديم هذه الخطط إلى المفوضية الأوروبية، كما يُطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي الساحلية القيام بذلك.

ويعتبر تخطيط الحيز للمناطق البحرية ضروريا للاستخدام المستدام للموارد البحرية، حيث يحدد الأماكن التي يمكن أن تُجرى فيها أنشطة مثل النقل، والسياحة، والصيد، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأيضا لحماية البيئة البحرية.

لكن وزارة الخارجية التركية قالت إن بعض المناطق التي حددتها اليونان في خطتها "تنتهك مناطق الولاية البحرية لبلادنا في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط".

وبرغم كونهما حليفين في حلف الناتو، فإن اليونان وتركيا على خلاف منذ سنوات بشأن الحدود في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط، حيث أدت التوترات المتصاعدة إلى اقترابهما من الحرب عدة مرات خلال العقود الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نود أن نذكر بضرورة تجنب الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجه والبحر المتوسط"، مضيفة أن "القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في البحرين المعنيين، بما في ذلك في القضايا البيئية، وفي هذا السياق، فإن بلادنا مستعدة دائما للتعاون مع اليونان في بحر إيجه."

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تخطيط الحيز البحري منفصل عن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأكدت الوزارة، في سلسلة من الملاحظات التوضيحية المنشورة على موقعها الإلكتروني، أنها لا تزال تسعى إلى الحفاظ على الحوار مع تركيا.

وأضافت الوزارة: "كوننا نعمل على حل القضايا العالقة من الماضي لا يعني أننا لا نسعى إلى حوار يوناني –تركي. وكوننا نختلف لا يعني أننا لا نتحدث". وتابعت: "اليونان تريد مناخا إيجابيا في العلاقات مع تركيا".