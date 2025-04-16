أرنولد يعود لتدريبات ليفربول بعد غيابه شهرا بسبب الإصابة        

عاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إلى تدريبات الفريق بعد غيابه لمدة شهر بسبب إصابة في الكاحل.

وغاب الظهير الأيمن عن آخر أربع مباريات لفريقه بما في ذلك خسارة نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد خروجه في اللقاء الذي شهد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه التقطت صور لأرنولد /26 عاما/ مع زملائه في مقر تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، لكن من غير المرجح أن يشارك في مباراة الفريق القادمة عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي، يوم الأحد.

وأضافت أنه يتبقى للاعب الإنجليزي ست مباريات فقط مع فريقه، وهناك شكوك مثارة حول استمراره مع النادي الذي بقى بين جدرانه 20 عاما في ظل ارتباطه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يكون المهاجم داروين نونيز جاهزا لمباراة ليستر، بعد غيابه عن الفوز على ويستهام يونايتد مطلع الأسبوع الجاري بسبب المرض.

ويبحث ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت عن فوزين يضمنان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن خسارة أرسنال أمام إبسويتش تاون تعني أن فوز ليفربول في معقل ليستر سيتي سيضمن له الفوز باللقب للمرة العشرين ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل بأسم مانشستر يونايتد.