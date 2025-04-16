البيت الأبيض: الرسوم على بعض المنتجات الصينية بلغت 245 %

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الصين وصلت إلى 245 بالمئة، بما في ذلك الرسوم السابقة المطبقة بالفعل.

وتسبب بيان صادر عن البيت الأبيض، الثلاثاء، في حدوث التباس بعدما ذكر أن الواردات من الصين يمكن أن تواجه رسوماً تصل إلى 245 بالمئة نتيجة للرسوم الانتقامية الصينية.

وقدم مسؤول في البيت الأبيض، توضيحا لمراسل الأناضول بشأن معدلات الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة من الصين.

وأشار المسؤول إلى أن الرسوم المتبادلة البالغة 125 بالمئة تشمل رسوم الفنتانيل بـ20 بالمئة، والرسوم بموجب المادة 301 من قانون التجارة، والتي تتراوح بين 7.5 بالمئة و100 بالمئة حسب المنتج.

وذكر أن المنتجات مثل السيارات الكهربائية والحقن تخضع لرسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة بموجب المادة 301، مع تطبيق رسوم الفنتانيل والرسوم المتبادلة عليها أيضاً، ما يجعل إجمالي الرسوم الجمركية يصل إلى 245 بالمئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن رئيس البلاد دونالد ترامب، منفتح على إبرام اتفاقية جمركية وتجارية مع بكين، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الصين".

وفي 2 أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.

وردت واشنطن بفرض 50 بالمئة أخرى لترتفع النسبة إلى 104 بالمئة، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84 بالمئة، وعاود ترامب رفع الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة.

وأعلن البيت الأبيض أن نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على الصين مؤخرا تشمل فقط الرسوم المتبادلة، وأن إجمالي معدل التعريفة بلغ 145 بالمئة عند تضمين الرسوم المفروضة بسبب أزمة "مخدر الفنتانيل".

والجمعة، قررت الصين رفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأمريكية إلى 125 بالمئة وسط تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.