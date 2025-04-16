رئيس فلسطين يؤكد لعاهل الأردن التضامن مع المملكة ضد المخططات الإرهابية

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هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد عباس خلال الاتصال الهاتفي، تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.

وجدد التأكيد، أن من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها، وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

وكانت الحكومة الأردنية، قد كشفت تفاصيل مخططات استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، بعد إعلان دائرة المخابرات العامة إحباطها.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في إيجاز صحفي، إنه جرى القبض على 16 عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021.

وأضاف أنَّ القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع، إضافة إلى تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى وجود مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها، موضحًا أن الخلية الأولى تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وذكر أنها أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.

وقال المومني إن خلية ثانية بدأت تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها، فيما نقلت الخلية الأولى نقلت وخزنت متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.

وصرح المسئول الأردني بأنّ النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.