كوفاتش بعد الإقصاء أمام برشلونة: ما قدمناه كان مذهلًا

علّق نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، على فوز فريقه على برشلونة بنتيجة (3-1)، مساء امس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، والذي لم يكن كافيًا لتعويض خسارة الذهاب (0-4) في إسبانيا.

وقال كوفاتش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: " قدمنا أفضل مباراة لنا منذ أن توليت المهمة. ما قام به اللاعبون، بدعم من الجماهير، كان مذهلًا".

وأضاف: "رغم توديعنا البطولة، يمكننا أن نستمد من هذه المباراة الكثير من القوة والثقة. لقد ظهر الفريق في أفضل حالاته في التوقيت المناسب".

وتابع المدرب الكرواتي: "آمل أن يكون اللاعبون قد أدركوا ما هم قادرون عليه. مررنا بلحظات رائعة سواء في الاستحواذ أو التحولات، وسنعمل على تكرار هذا الأداء في المواجهات القادمة، وأولها أمام جلادباخ".

وتحدث كوفاتش عن مواجهة الذهاب قائلًا: "النتيجة في برشلونة أثرت علينا، لم نكن حاسمين هناك، لا هجوميًا ولا دفاعيًا، وسمحنا لهم بفرض سيطرتهم بسهولة. أما اليوم فقد لعبنا بشجاعة، وضغطنا بقوة، ونجحنا في إيقاف أسلوبهم".