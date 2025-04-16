طهران ترد على واشنطن: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتبر قضية تخصيب اليورانيوم غير قابلة للتفاوض، وذلك بعدما دعا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى وقفه.

وصرح عراقجي للصحفيين بعد اجتماع للحكومة: «نحن مستعدون لارساء الثقة استجابة للمخاوف المحتملة (بشأن النووي)، لكن قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض»، بحسب وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه التصريحات فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بين عراقجي وويتكوف في عُمان السبت، بعد أسبوع من أول محادثات بين الدولتين الخصمتين منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم بين دول غربية وإيران في 2015.

وفرض ترامب، مجددا عقوبات على طهران في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي أعاد العمل بها منذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي.

وفي مارس الماضي، وجه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يدعو فيها إلى إجراء محادثات، محذّرا في الوقت نفسه من القيام بعمل عسكري محتمل في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ووصف الجانبان اجتماع السبت بأنه «بنّاء».

لكن أمس الثلاثاء، شدد ويتكوف على وجوب أن توقف إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، بعدما كان أشار إلى إمكان مواصلتها ذلك إنما على مستوى متدنٍّ.

والإثنين، بدا ويتكوف كأنه لا يدعو إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، إذ قال في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» إن الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التحقّق من برنامج التخصيب.

وأضاف في المقابلة: «ليسوا في حاجة إلى التخصيب بأكثر من 3,67 في المئة»، وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.

واعتبر عراقجي، الأربعاء، أنه في حال واصل الطرف الأمريكي تصريحاته المتناقضة فإن الظروف (التفاوض) ستزيد صعوبة.

وأضاف: «سنعرف وجهات النظر الحقيقية للجانب الأمريكي خلال المفاوضات»، معربا عن أمله في أن يتم التمكن من البدء في المفاوضات بشأن إطار اتفاق محتمل، في حال قدم الجانب الأمريكي مواقف بناءة في هذا الإطار.