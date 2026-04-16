الحوثيون يرفضون ما ورد في إحاطة جروندبرج أمام مجلس الأمن ويتهمونه بـ«الانحياز»

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، مساء الأربعاء، عن رفضها الشديد لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمام مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بـ"التسيس والانتقائية والانحياز" في تناوله للأوضاع في البلاد.

وقالت في بيان إن الإحاطة "تماهت مع الموقفين الأمريكي والبريطاني، وركزت على ملف البحر الأحمر"، معتبرة أن ذلك "يبعد النقاش عن القضايا الأساسية التي تهم الشعب اليمني".

وانتقد البيان ما وصفه بـ"تجاهل المبعوث لمعاناة المدنيين"، مشيرا إلى استمرار "الحصار والحرب الاقتصادية"، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمجال الجوي.

ودعا البيان إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعربت خارجية الحوثيين عن استغرابها من عدم تناول الإحاطة لما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية"، في إطار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بحق السفن، معتبرة أنها تؤثر على حركة التجارة وتدفق السلع إلى موانئ البحر الأحمر.

وأضاف البيان، أن المبعوث "تجاهل أيضاً خارطة الطريق المتفق عليها"، واتهمه بـ"ربط السلام بمواقف سياسية تتعلق بالأحداث الإقليمية، بما في ذلك التطورات في غزة ولبنان وإيران".

كما نفت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، ما ورد في الإحاطة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، متهمة المبعوث الأممي بـ"تجاهل الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تفشي سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية".

ودعا البيان المبعوث الأممي إلى التركيز على تسهيل مسار السلام بدلاً من "تسييس الملف اليمني".

وجاء هذا البيان غداة جلسة مجلس الأمن الدولي، التي استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، في ظل المساعي الأممية للدفع بعملية السلام، وسط استمرار التوترات الإقليمية والانقسام السياسي والعسكري في البلاد.

ودعا المبعوث الأممي، جماعة الحوثي إلى الامتناع عن شن أي هجمات جديدة، محذراً من أي تصعيد قد يجر اليمن مجدداً إلى صراع إقليمي شامل، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة.

وشدد جروندبرج خلال إحاطته على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن هذه القضية تظل أولوية للمجتمع الدولي، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.