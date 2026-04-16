جامعة القاهرة الأهلية: تدريب عملي متقدم لمقرري علم النبات والفيزياء

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية استمرار فعاليات التدريب العملي لطلاب كلية العلوم لمقرري Botany (علم النبات) و Physics (الفيزياء) داخل المعامل المجهزة بأحدث التقنيات بمقر جامعة القاهرة الأهلية، بما يواكب المعايير الأكاديمية الدولية ويعزز من كفاءة المخرجات التعليمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة الاهلية تضع التدريب العملي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء خريج قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق الواقعي. وأوضح أن انطلاق معامل علم النبات والفيزياء يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إعداد كوادر علمية تمتلك أدوات البحث والتحليل، وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشددًا على أن الاستثمار في البنية التحتية التعليمية هو استثمار مباشر في مستقبل الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن التدريب العملي لمقرري علم النبات والفيزياء يمثل نموذجًا متقدمًا للتعلم التفاعلي، حيث يكتسب الطلاب مهارات التفكير النقدي والتجريبي من خلال التعامل المباشر مع العينات والأجهزة العلمية. وأضاف أن الدمج بين التجارب المعملية والتدريس الأكاديمي يعزز من استيعاب المفاهيم العلمية الدقيقة، ويرسخ لدى الطلاب القدرة على حل المشكلات بأسلوب منهجي قائم علي الأدلة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي،عميد كليات القطاع الصحي، أن التدريب العملي داخل معامل علم النبات يركز على تنمية مهارات الطلاب في دراسة التركيب التشريحي للنباتات، والتعرف على الخلايا والأنسجة النباتية، إلى جانب تطبيقات التصنيف النباتي، بينما يهدف التدريب في معامل الفيزياء إلى إكساب الطلاب فهمًا عميقًا للمفاهيم الأساسية مثل القياس، والخواص الفيزيائية، وأشارت إلى أن التطبيق العملي يسهم في إعداد طالب يمتلك رؤية علمية شاملة تدعم مسيرته الأكاديمية والمهنية.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية استمرارها في تقديم تجربة تعليمية حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يعزز من كفاءة طلابها ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل، في إطار رؤية تعليمية تواكب تطورات العصر وتضع الجودة والابتكار في مقدمة أولوياتها.