زعيم الحزب التقدمي في تايلاند يواجه قرارا بعدم أهليته كعضو منتخب بالبرلمان

يواجه زعيم حزب "المستقبل إلى الأمام" التقدمي المناهض للمجلس العسكري في تايلاند، قرارا بعدم أهليته كعضو منتخب في البرلمان، حيث قدمت الهيئة الانتخابية قضيته إلى المحكمة الدستورية، اليوم الخميس.

واتهم النجم السياسي الصاعد، ثناثورن جوانجرونجروانجكيت، البالغ من العمر 40 عاما، تهما بانتهاك قانون الانتخابات بسبب امتلاكه أسهم في شركة إعلامية، إلى جانب الكثير من القضايا الأخرى ضده وضد حزبه.

وتم اتهام قطب قطع غيار السيارات السابق، بإثارة الفتنة، بسبب مزاعم قيامه بمساعدة متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري في عام 2015، وارتكاب جريمة الكترونية بسبب انتقاده للنظام على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في العام الماضي.

يذكر أن الجيش اتهم الكثير من المنشقين بإثارة الفتنة وارتكاب جرائم الكترونية - منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب في عام 2014 - بموجب قوانين قاسية، وقد وضع الكثير من المدنيين قيد الاحتجاز العسكري.

وقد أجل النظام الحاكم موعد إجراء الانتخابات خمس مرات على الأقل، قبل أن يتم تحديده في 24 من مارس، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلا لحكم شبه ديمقراطي بسبب مجلس الشيوخ الشكلي الذي من المتوقع أن يصوت لصالح زعيم المجلس العسكري، برايوت تشان-أو-تشا لكي يظل في السلطة كرئيس للوزراء.