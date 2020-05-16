«قناة السويس» يرفع مساهمته فى قرض «القناة للسكر» إلى 350 مليون جنيه

وافق بنك قناة السويس على زيادة حصته فى قرض معبرى لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، إلى 350 مليون جنيه، بدلا من 250 مليون جنيه.

وقالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال الشروق» إن حصة البنك فى القرض بعد الزيادة تتوزع بواقع 150 مليون جنيه و13 مليون دولار.

وتبلغ قيمة القرض المعبرى 1.2 مليار جنيه، 100 مليون دولار، وتقوم الشركة باستخدامه لمدة عام تنتهى فى شهر سبتمبر القادم.

ويشارك فى توفير القرض تحالف بنوك، الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد. ويوجه القرض لعمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

كان بنك قناة السويس قام بدور مرتب عام رئيسى لتمويل مشترك باجمالى 750 مليون جنيه ضمن تحالف يشمل كل من بنك saib والأهلى المصرى لصالح الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، احدى شركات مجموعة درة، بالاضافة إلى مشاركته فى تغطية 495 مليون جنيه من الصكوك التى طرحتها مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه.

وأكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس فى تصريحات سابقة، على استمرار مصرفه فى دعم جميع قطاعات النشاط الاقتصادى وفى مقدمتها قطاع المقاولات والانشاءات الذى يعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى وأحد محركات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وتبعات انتشار فيروس كورونا على اداء النشاط الاقتصادى خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وحققت محفظة القروض المشتركة بالبنك نموا قياسيا حيث تضاعفت اكثر من 3 مرات لتتجاوز نحو 6 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه فى مايو 2017 وجاء النمو نتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب ما يزيد عن 25 قرض مشترك ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول والكهرباء والغاز، التطوير العقارى والصناعى والمقاولات والسياحة، الصناعات الغذائية وحديد التسليح، وبلغ اجمالى تلك القروض 100 مليار جنيه، 5 مليارات دولار.