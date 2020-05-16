فيسبوك تستحوذ على محرك بحث الصور المتحركة «جيفي»

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قالت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنها اشترت محرك البحث الشهير للصور المتحركة "جيفي".

وتأتي عملية الاستحواذ حيث تواجه فيسبوك تحقيقات متعددة بشأن مكافحة الاحتكار، وتفحص هيئات تنظيمية ورقابية الحصة السوقية الضخمة للشركة، التي تشمل ملكيتها لبرنامجي "واتس آب" و"انستجرام" للتواصل الاجتماعي.

واشترت فيسبوك جيفي مقابل 400 مليون دولار، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري الذي كان أول من أورد خبر الصفقة.

ولم تكشف فيسبوك عن سعر الصفقة. وقالت في بيان إنها ستدمج جيفي في منصة انستجرام.

وتعد "جيفي" واحدة من أكبر قواعد البيانات الخاصة بالصور المتحركة المعروفة بـ "نسق الرسومات المتبادلة" وهي عبارة عن فيديوهات قصيرة ومتكررة بدون صوت، ويتم استخدامها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن ردود الفعل وكنوع من الدعابة.