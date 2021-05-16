بريطانيا تحث الاتحاد الأوروبي على الكف عن «إحراز النقاط» بشأن أيرلندا الشمالية

قال ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على بروكسل الكف عن "إحراز النقاط" والعمل مع المملكة المتحدة لتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزير دعا في مقال بصحيفة ميل أون صنداي مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى التعاون بشأن المشاكل الناشئة عن ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي يرسم حدودا تجارية في البحر الأيرلندي.

وقال فروست إنه إلى أن تتم تسوية هذه القضايا، فإن "علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لن تكون صحيحة"، وإن وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة لا يزال تحت التهديد.

وكتب قائلا إن "أيرلندا الشمالية هي جزء كامل من اتحادنا في المملكة المتحدة ... إذا كان البروتوكول يعمل على نحو يضر بالنسيج السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للحياة في أيرلندا الشمالية، فلا يمكن أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة".

وأشار فروست إلى محاولات منع تصدير لقاحات كورونا إلى المملكة المتحدة والتهديدات بقطع الكهرباء عن جزيرة جيرسي البريطانية بسبب حقوق الصيد أو بالرد على وصول شركات التمويل إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي كأمثلة على الافتقار إلى "الحماس لإنجاح الأمور".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفرض عمليات تفتيش صارمة للغاية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، ما يجعل المخاطر مستمرة على سلاسل التوريد على الرغم من "عدم وجود دليل على أن السلع لا تلبي معايير الاتحاد الأوروبي".