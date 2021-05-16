استمرار غلق الشواطئ بالحواجز المعدنية لمنع تجمعات المواطنين بمطروح

شهدت محافظة مطروح، لليوم الثالث علي التوالي، غلق جميع الشواطئ العامة، بطول شارع الكورنيش بالحواجز المعدنية لمنع تجمعات المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت مديرية أمن مطروح، الشواطئ العامة، ومنع حركة مرور السيارات تماما في قطاع البسنت الشاطئ، مع تنظيم دوريات أمنية راكبة ومترجلة لمنع التواجد والتجمعات والتزاحم.

أكد رضاء جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية بكافة الأسواق، في تمام الساعة التاسعة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.