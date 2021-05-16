بلينكن يتصل بوكالة أسوشيتد برس بعد تدمير مقرها في غزة بغارة إسرائيلية

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، غاري برويت، بعد تدمير مقرها في قطاع غزة بغارة جوية إسرائيلية.

وأعرب وزير الخارجية عن دعمه الثابت للصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أهمية ما ينقلوه في مناطق الصراع.

وأعرب بلينكن عن ارتياحه لأن فريق الوكالة في غزة لم يصب بأذى، بحسب موقع" روسيا اليوم" الإخباري.

وقصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، مبنى في قطاع غزة، كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس.

وأصبح هذا المبنى رابع برج يتم تدميره نتيجة الضربات الإسرائيلية ضد أهداف في قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، بأن المبنى كان يضم معدات عسكرية لـ"حماس"، واستخدمت المكاتب الإعلامية للحركة كدروع بشرية.



