محافظ كفر الشيخ: خطة لتحسين الجهود لمشتركي القرى واستقرار التيار الكهربائي

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب السعي لتقليل أعطال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى المستهدفة، واستقرار التيار الكهربائي بها، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة 672 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وقالت المهندسة غادة أبو كيلة، وكيلة وزارة الكهرباء، إن الخطة تقوم على تحسين جودة التغذية الكهربائية، إضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة المتوسطة والمنخفضة التي شملت نقل محول أبو أحمد بـ 85 متر كابلات متوسط و18 عمودًا منخفضًا و18م موصلات معزولة + 40 متر كابلات منخفض بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة 12 ألف جنيه.

كما تم تحسين الجهد بقرية البكاتوش بمحول قدرة 300 ك.ف.أ و كشك بـ 270 متر كابل متوسط بـ 16 عمودًا منخفضًا و1.2 كم موصلات معزولة و75 متر كابلات منخفض.

وأضافت أبو كيلة، أنه تم تحسين الجهد على محول الشيخ عزت بقرية حصة الغنيمي بـ 19 عمودًا منخفضًا+ 2 كم موصلات معزولة و25 متر كابل منخفض، بالإضافة إلى تحسين الجهد على محول بميت الديبة لـ 16 عمودًا منخفضًا و1.4 كم موصلات معزولة، و70 م كابل منخفض بمركز ومدينة قلين بتكلفة 650 ألف جنيه.