بواليا: إعارتي انتهت وأريد العودة للأهلي

كشف والتر بواليا، لاعب الأهلي المعار للسيلية القطري، أن إعارته انتهت وانه سيعود للنادي يوم 15 يوليو المقبل، مؤكدًا رغبته في العودة من أجل إثبات نفسه كلاعب قادر على الإضافة للفريق.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «تجربتي مع السيلية كانت جيدة جدا، واجهت بعض الصعوبات في البداية ولكن تحسن الوضع مع الوقت والمباراة الأخيرة كانت حاسمة وكنت أطمح في أن أكون لاعبا مؤثرا مع الفريق، ولم نخسر سوى في مباراة واحدة منذ انضمامي للفريق».

وأضاف: «لا زلت لاعبا في الأهلي وبما أن الإعارة قد انتهت سأعود لفريقي الأهلي، والأمر لا يحتاج إلى تواصل من المسؤولين لأن الإعارة قد انتهت لذلك سأعود وربما نرى شيء مختلف ولكن حاليا أنا موجود ويوم 15 يوليو سأعود للأهلي».

وتابع: «من الممكن أن أقول إنني أريد أن أكون في الأهلي ولكن إن لم يريدنني النادي ساستمر في مسيرتي الكروية ولكنني لا استطيع أن أرفض أي شيء لأن تلك هي كرة القدم وعلي أن أقبل بالأمر الواقع إذا وجدت نفسي في مكان آخر خارج الأهلي وساحاول أن أثبت نفسي وأركز في مستقبلي كلاعب أفضل ومن الأفضل».

وأوضح: «هناك أحيانا بعض الإخفاقات ولكن لا بد أن تتحلى بالذكاء وأن تقيم الموقف وتتعلم من الأخطاء وأنا أتعلم من كل شيء غير صحيح قمت به وقلت إنني لدي حالة من التعطش لأكون أفضل سواء كنت في الأهلي أو الجونة أو مكان آخر في مستوى أعلى وأريد أن أتخطى الحدود التي أنا عليها الآن».

وتطرق بواليا للحديث عن وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بقوله: «هذا عمل عظيم وأنا أهنئ جميع اللاعبين والطاقم الفني لأن الأمر ليس سهلا لتصل للنهائي ثلاث مرات متتالية وأنا أحب الروح الموجودة في الفريق ولم أجد مثل ذلك في الفرق التي لعبت لها في أي مكان لأن الأهلي لديه روح الفوز وهي المسيطرة دائما ولن تموت أبدا وهذا هو سبب كونه ناد عظيم».

وأردف: «أستطيع أن أقيم نفسي وأقول إنني لم أكن في مستوايا مع الأهلي ولم أكن بطريقة بالأداء التي أردتها، هذا هو الواقع وأعمل على أن أصححه وأن أكون أفضل في المستقبل وإذا عدت للأهلي سأبذل قصارى جهدي بالطبع لأكون أفضل من الوقت السابق».

وأتم: «لم أعلق باللغة العربية لأن كل ما استطيع قوله باللغة العربية هو بعض كلمات التحية ولكن بعض الناس تختلق حسابات على تويتر وإنستجرام ولكنني لم أكتب أي شيء باللغة العربية وتلك الحسابات كانت مزيفة».