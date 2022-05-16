عضو بمجلس الشيوخ: الدولة تعاني من أزمة سفر الشباب بحثا عن فرص العمل

قال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تعانى من أزمة خروج الشباب المصرى إلى الخارج للبحث عن فرص العمل والابتكار والإبداع، وذلك بسبب ما كان يواجهه الشباب فى الماضى من سياسات وعدم وجود فرص بالداخل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وأضاف فوزى، أن فى ظل الجمهورية الجديدة التى نحن على أعتابها حاليا، أعتقد أن الابتكار ورعاية الشباب من الملفات الهامة، ولاسيما وأن الدولة المصرية حاليا فى حاجة إلى كل طاقات وأفكار الشباب، مؤكدا أهمية الاستماع لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما قامت به الوزارة من جهود فى مجال رعاية الإبداع والابتكار التكنولوجى، وكذلك أهمية الاستماع إلى الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التى تعدها للفترة المقبلة، وذلك للإطمئان على شباببنا وخاصة ان الدولة المصرية تسعى حاليا بخطوات جادة نحو التحول الرقمى فى ظل الجمهورية الجديدة.

وكان النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعرض طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.

وتابع أن في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.