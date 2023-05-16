أوكرانيا: انفجارات فوق كييف وتفعيل الدفاع الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت أوكرانيا بوقوع انفجارات متعددة حيث صد الدفاع الجوي للبلاد هجمات على العاصمة كييف اليوم الثلاثاء.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عنيفة ناجمة عن صواريخ مضادة للطائرات أيقظت السكان في العاصمة مع سقوط حطام صاروخ على حديقة الحيوان في المدينة.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح ولحقت أضرار بمبنى كبير. بالإضافة إلى ذلك ، اشتعلت النيران في العديد من السيارات.

ودوت التحذيرات في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، وذكّر كليتشكو السكان بعدم الخروج، حيث كتب على قناته بتليجرام: "ابقوا في الملاجئ".

وقال كليتشكو إن حطام طائرة مسيرة سقط في منطقة دارنيتسكي بجنوب شرق البلاد.

وغزت روسيا أوكرانيا المجاورة قبل أكثر من عام وهاجمتها مرارا بطائرات قتالية مسيرة منذ الخريف الماضي وغالبا ما استهدفت البنية التحتية العامة مثل محطات الطاقة.