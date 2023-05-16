أذربيجان تعلن توقيف مجموعة مرتبطة بالمخابرات الإيرانية تخطط لانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف أشخاص يشتبه أنهم على اتصال بالمخابرات الإيرانية وكانوا يخططون لانقلاب في أذربيجان .



وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة الأذربيجاني أنه تم تنفيذ عملية ضد المجموعة التي خططت لزعزعة استقرار البلاد، وتنفيذ انقلاب واغتيال بعض الشخصيات البارزة، ومسؤولون في الدولة بأوامر من المخابرات الإيرانية، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأضاف البيان أنه تبين أن "رؤوف الله أخوندزاده ونجله المرسل أخوندزاده مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، وأنهم نظموا بعض الأفراد من خلال التأثير عليهم عبر الشبكات الاجتماعية".



وذكر البيان أن أخوندزاده ونجله أعطيا أوامر باغتيال شخصيات عامة، ومسؤولين في الدولة، والحصول على أسلحة وإحداث فوضى من خلال تطبيقات المراسلة.



وأشار البيان أن رؤوف الله أخوندزاده حث من خلال تطبيقات المراسلة الأشخاص الموقوفين أن يؤدوا القسم على إقامة دولة دينية في أذربيجان، والتسبب في اضطرابات وتنفيذ اغتيالات، والعثور على أعضاء جدد وضمهم في المجموعة.



ولفت البيان إلى أن أخوندزاده كان يخطط لنقل أفراد المجموعة إلى إيران للتدريب العسكري تحت اسم التربية الدينية، وتم تضمين أسماء 7 من الموقوفين في البيان.