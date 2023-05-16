ميلان يعلن خضوع بن ناصر لعملية جراحية ويحدد مدة غيابه

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية، وغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

قال ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي:" يعلن النادي خضوع إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى صباح اليوم في مدينة ليون".

أضاف ميلان:" قت تعافي إسماعيل بن ناصر لن يقل عن 6 أشهر".

وتعرض إسماعيل بن ناصر للإصابة خلال مباراة ديربي الغضب أمام إنتر، وغادر المباراة في الدقيقة 18، وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى أن مدة غياب بن ناصر بسبب الإصابة قد تستغرق 3 أو 4 أشهر.

ويستعد ميلان لملاقاة نظيره إنتر في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح إنتر بثنائية دون رد.