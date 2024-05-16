الرئيس العراقي: غزة تشهد إبادة جماعية بكل المقاييس

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إن «العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعد انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أن «غزة تشهد استباحة لدماء الأبرياء، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ»، منوهًا أن الحرب أدت إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني.

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة يعد إبادة جماعية بكل المقاييس، مجددًا تأكيده على الموقف العراقي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى «دعم العراق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الوحشية المستمرة، وتضامنه المطلق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وفق مقررات الشرعية الدولية».

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.