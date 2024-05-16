وقعت اضطرابات طفيفة في حي نويكولن مساء أمس الأربعاء، بعد مظاهرة سلمية في يوم ذكرى النكبة الفلسطينية في حي شارلوتنبورج بالعاصمة الألمانية برلين،

وبحسب الشرطة، أشعل متظاهرون النار في حاويات قمامة وأطلقوا ألعابا نارية وموادا متوهجة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الشرطة ألقت القبض على عشرات من المتظاهرين.

ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 200 شخص في البداية في شارع "زونناليه" بعد دعوة تم إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم انقسم المتظاهرون إلى مجموعات صغيرة وساروا في اتجاهات متفرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في صباح اليوم الخميس، إن الوضع هدأ حوالي الساعة الواحدة صباحا.

وبحسب الشرطة، تجمهر حوالي 600 شخص في حي شارلوتنبورج في وقت مبكر من مساء أمس للمشاركة في مظاهرة بمناسبة يوم النكبة الفلسطينية الموافق 15 مايو.

ويحيي هذا اليوم ذكرى فرار وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين في حرب الشرق الأوسط الأولى عام 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل.

وظلت المظاهرة إلى حد كبير دون وقوع أي حوادث كبيرة.

وكان في الأساس قد تم الإخطار بمشاركة حوالي ألف شخص في المظاهرة التي انطلقت تحت شعار "التضامن مع فلسطين – 76 عاما على النكبة".

ومن المخطط تنظيم مظاهرة أخرى يوم السبت المقبل، على خلفية ذكرى النكبة تحت شعار "فلسطين ستكون حرة" بمشاركة 2000 شخص، وستنطلق من ميدان "أورانينبلاتس" في حي كرويتسبرج وستمر أمام مبنى وزارة الخارجية حتى تصل إلى بوابة براندنبورج التاريخية.