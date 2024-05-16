وزيرة الخارجية الألمانية بعد محاولة اغتيال فيكو: سندافع عن ديمقراطية أوروبا

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الدفاع عن الديمقراطية ضد الكراهية والتحريض.

وقالت بيربوك اليوم الخميس في البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين في نقاش بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس مجلس أوروبا: "نرى مرارا كيف تتحول الكراهية إلى عنف وكيف يمكن أن تصيب أي شخص.كديمقراطيين في أوروبا، سندافع عن ديمقراطيتنا الأوروبية".

وذكرت بيربوك أنه وحتى لو لم يُعرف بعد كل تفاصيل الهجوم، "فقلوبنا مع روبرت فيكو وعائلته وأصدقائنا السلوفاكيين".

وكان وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، وهو النائب الأول لفيكو في الحكومة، قد صرح لوكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية في وقت سابق بأن حالة فيكو "استقرت بعد الهجوم، لكنها لا تزال حرجة".

وأطلق رجل النار على فيكو /59 عاما/ أمس الأربعاء في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء عدة مرات بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقا للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضا.



