إيطاليا تبيع كمية من أسهم شركة إيني بقيمة 5ر1 مليار دولار

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باعت الحكومة الإيطالية حصة من أسهم شركة الطاقة العملاقة إيني بقيمة 4ر1 مليار يورو (52ر1 مليار دولار) في محاولة لخفض الدين العام.

وبحسب شروط الطرح التي حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء أطلقت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عملية لبيع 8ر2% من أسهم إيني.

وتعمل الحكومة الإيطالية على بيع حصص عامة في عدد من الشركات بنحو 20 مليار يورو بحلول 2026، بما في ذلك حصص في بنك بانكا مونتي دي باشي دي سيينا (بي.إم.بي.إس) وبوست إيطاليانا .

وسيتم استخدام حصيلة عمليات البيع في خفض الدين الحكومي البالغ معدله حوالي 137% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه ستحتفظ الخزانة العامة الإيطالية بحصة قدرها 2% تقريبا من أسهم إيني بعد تنفيذ عملية البيع المقررة، في حين يحتفظ بنك كاسا ديبوزيتي بريستيتي التابع للدولة بحصة قدرها 28% من أسهم شركة الطاقة العملاقة.

وبحسب بيان الحكومة فإنها تطرح 92 مليون سهم من أسهم إيني بسعر 855ر14 يورو لكل سهم، بخصم قدره 7ر1% سعر سهم إيني في ختام تعاملات البورصة اليوم. وتقدر القيمة السوقية لشركة إيني بحوالي 49 مليار دولار.