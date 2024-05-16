السعودية والولايات المتحدة توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأربعاء "خارطة طريق" للتعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن " وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التقى في الرياض الأربعاء، مع وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، حيث ناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة".

وتشمل هذه المجالات إدارة الكربون والهيدروجين النظيف والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة في 15 تموز/يوليو 2022.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

واتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.