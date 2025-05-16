ميلان يستعد بأربع خيارات لتعويض رحيل ريجندرز

تشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي إيه سي ميلان يخطط للتعاقد مع لاعبين اثنين كخيارين أساسيين، بالإضافة إلى وجود بديلين آخرين، تحسباً لرحيل لاعب وسطه تيجاني ريجندرز خلال سوق الانتقالات الصيفي، في حال انتقاله إلى مانشستر سيتي أو ريال مدريد.

تشير الأنباء هذا الأسبوع إلى أن مانشستر سيتي وريال مدريد مهتمان بضم ريجندرز من صفوف الروسونيري، وأفادت تحديثات يوم الجمعة أن فريق المدرب بيب جوارديولا يسعى لإتمام الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تبدأ في الولايات المتحدة في 15 يونيو المقبل.

وفقاً لموقع "كالشيو ميركاتو دوت كوم"، يخطط ميلان لإبرام صفقة مع نادي تورينو للحصول على الدولي الإيطالي سامويل ريشي، إذا غادر ريجندرز.

ويُذكر أن الروسونيري مرتبطون بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً معظم موسم 2024-25، إلا أن بعض العقبات وقفت في طريق الصفقة، حيث يطلب تورينو مبلغاً يتجاوز 30 مليون يورو، وقد يصل إلى أكثر من 35 مليون يورو.

لكن إذا غادر ريجندرز مقابل مبلغ يتراوح بين 70 و75 مليون يورو، سيكون بمقدور ميلان تلبية قيمة ريشي بسهولة.

إلى جانب ريشي، يسعى ميلان لتعزيز خط الهجوم، خاصة مع عودة تامي أبراهام المحتملة إلى روما بعد انتهاء فترة إعارته، ورحيل لوكا يوفيتش، ما يترك سانتياجو خيمينيز الخيار الوحيد في مركز رأس الحربة.

ويُعتبر لورنزو لوكا مهاجم أودينيزي أحد أبرز المرشحين لتعزيز خيارات ميلان الهجومية، ويقدر ناديه قيمته بحوالي 30 مليون يورو. كما أن نابولي أبدى اهتمامه أيضاً باللاعب الإيطالي الشاب.

في حال تعذر إتمام صفقة لوكا، فإن ميلان لديه خيارات بديلة تشمل جوناثان بوركارد لاعب ماينز الألماني، ونيكولا كرستوفيتش مهاجم ليشي، الذي يُتوقع رحيله في فترة الانتقالات الصيفية إذا لم يتمكن فريقه من تجنب الهبوط مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.