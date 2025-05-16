ترامب: لم أستشر إسرائيل بشأن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لم يستشر حليفته إسرائيل في قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، رغم شكوك إسرائيل الشديدة تجاه إدارة الرئيس أحمد الشرع.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرة أبوظبي مختتما جولة في منطقة الخليج استمرت أربعة أيام: "لم استشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

ويوم الثلاثاء، ذكر ترامب أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، في تحول كبير لسياسته قبل لقاء جمعه مع الشرع.

وأضاف أن سوريا لن تحظى بأي فرصة إذا ظلت العقوبات مفروضة عليها.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، وأوضح أن ترامب لم يبلغ إسرائيل مسبقا بقرار عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.