إطلاق اسم الدكتور محمود المتيني على الدفعة 33 من باحثي جامعة عين شمس

كرّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، 1193 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، الدفعة رقم 33، والتي أُطلق عليها اسم الدكتور محمود المتيني، وكذلك كرّم 27 باحثًا من الحاصلين على مكافأة كتاب أو فصل في كتاب من دفعة يناير 2024.

جاء ذلك خلال جلسة النشر الدولي ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الثالث عشر، تحت شعار "عين شمس 75 عامًا من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، والذي عُقد على مدار يومي 14-15 مايو 2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكرّم رئيس الجامعة، الدكتور محمود المتيني، الرئيس السابق للجامعة، مشيدًا بدوره وجهوده الواضحة في دعم وتحفيز الباحثين والعلماء والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة بحثية محفزة تدعم الابتكار والإبداع، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمكين الباحثين في جميع مراحلهم العلمية وتوفير ما يلزمهم من موارد فكرية ومادية.

وأكد أن جامعة عين شمس قد أولت اهتمامًا بالغًا بالنشر الدولي، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا لقياس جودة المؤسسات الأكاديمية، حيث انعكس هذا بوضوح في الزيادة السنوية المتواصلة في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، مع اتساع رقعة المشاركة لتشمل كليات العلوم الإنسانية، التي بدأت تحصد جوائز النشر الدولي، ما يؤكد رسوخ ثقافة النشر العلمي الرصين في مختلف أركان الجامعة. وأشار إلى ازدياد نسبة الأبحاث الحاصلة على تصنيف Q1، ورفع قيمة جوائز النشر الدولي، ولعل الأرقام تعكس ذلك بقوة، فقد بلغت إجمالي قيمة جوائز النشر الدولي للدفعة 33، دفعة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، ما يقرب من 6 ملايين و669 ألف جنيه مصري، تم توزيعها على 979 بحثًا منشورًا، لعدد باحثين 1193 باحثًا.

وجاء عدد أبحاث كلية العلوم في هذه الدفعة 236 بحثًا، قام بها 248 باحثًا، وكلية الهندسة 165 بحثًا، لعدد 151 باحثًا، وكلية التربية 142 بحثًا بمشاركة 121 باحثًا، وكلية الطب 125 بحثًا لعدد 350 باحثًا، والصيدلة 100 بحثًا شارك فيها 87 باحثًا، والبنات 65 بحثًا قام بها 80 باحثًا، والزراعة: 49 بحثًا، قام بها 62 باحثًا، وكلية الحاسبات والمعلومات 43 بحثًا شارك فيها 31 باحثًا، كلية طب الأسنان: 31 بحثًا قام بها 42 باحثًا، والتمريض 6 أبحاث لـ7 باحثين، وكلية التجارة 4 أبحاث لباحث واحد، والدراسات البيئية 4 أبحاث لـ4 باحثين، وكلية الطفولة 3 أبحاث لباحث واحد، وكلية الطب البيطري بحثان، قام بهما باحثان، وبحث واحد لكلية التربية النوعية قام به 3 باحثين، وبحث واحد لكليات الألسن والآثار والآداب قام به باحث واحد في كل بحث.

كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي موافقات تكاليف النشر الدولي في مجلات Q1 بلغ 4053 دولارًا أمريكيًا، توزعت على 3 أبحاث من كلية الهندسة، وبحثين من كلية الآثار، وبحث لكل من كليتي طب الأسنان والطب.

وتقدّم الدكتور محمود المتيني بخالص التهنئة للجامعة بمناسبة مؤتمرها الثالث عشر، والذي يعد المؤتمر الأهم لأنه يتزامن مع اليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على إنشائها، مما يعكس مسيرة حافلة بالإنجازات، معربًا عن سعادته لانتمائه لهذه المؤسسة العريقة، مثمنًا جهود رئيس الجامعة الحالي وخطواته السريعة وأدائه المتميز، وكذلك نواب الجامعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة في دعم مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من التقدم والتميز في التصنيف الدولي للجامعة، مشيدًا بزيادة عدد الأبحاث والإنتاج العلمي المتزايد في كافة المجالات كمًا والمتميز كيفًا.