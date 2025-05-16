أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي لطهران، وذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء نفي مسئول إيراني – لم تسمه – للأمر.

وأدلى ترامب بهذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بينما أنهى زيارته إلى دولة الإمارات، المحطة الأخيرة في جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح، كما لم تعترف إيران بشكل فوري أنها حصلت عليه.

وتمثل تصريحات ترامب المرة الأولى التي يعترف فيها أن اقتراحا أمريكيا لدى طهران، بعد العديد من الجولات من المفاوضات بين المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال ترامب: "لديهم اقتراح. لكن الأهم من ذلك أن يعرفوا أنه يتعين عليهم المضي قدما بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أفاد بأن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحا مكتوبا للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت الأحد.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المحادثات في أوائل أبريل، التي يقدم فيها ويتكوف مقترحا مكتوبا للإيرانيين.

وعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمقترح إلى طهران، للتشاور مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين، وفق "أكسيوس".

وكان ترامب وصف، خلال زيارة للدوحة، المحادثات بين ويتكوف وعراقجي بأنها "جادة للغاية من أجل سلام طويل الأمد، وتواصل التقدم".

وأمس الخميس، قال مسئول إيراني كبير، إن إيران لم تتلق أي مقترح جديد من الولايات المتحدة الأمريكية لحل الخلاف المستمر منذ عقود بخصوص برنامج طهران النووي.

وأضاف المسئول الإيراني، أن طهران لن تنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج إلا إذا رفعت العقوبات الأمريكية "على نحو فعّال ويمكن التحقق منه"، وفقًا لما ذكرته "رويترز".