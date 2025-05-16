تحصين 350 ألف رأس ماشية بالمنوفية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الانتهاء من تحصين 349 ألف و38 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بنسبة تنفيذ بلغت 93.4% من المستهدف ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2025.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها من خلال حملات التحصين، والتي شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الجمعة، استمرار المتابعة لأعمال لجان التحصين، سواء من خلال المقرات المخصصة أو من خلال الانتقال المباشر للمربين، إلى جانب إصدار بطاقات تسجيل وترقيم للحيوانات المحصنة، وتنفيذ حملات توعية بأهمية التحصين.

فيما أشاد محافظ المنوفية بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ الحملات القومية، مطالبًا المربين بسرعة التعاون مع الفرق البيطرية للحد من الأمراض المستوطنة، ودعم جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية.