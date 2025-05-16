رئيس الموساد السابق: إسرائيل لا تعطي الأسرى أولوية قصوى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق أفرايم هليفي، قوله إن إسرائيل لا تعطي الأسرى أولوية قصوى.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن وفدا إسرائيليا رفيعا يجري محادثات في العاصمة القطرية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي التقى مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الأمريكي لشئون الرهائن آدم بولر.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "منتدى الأسرى والمفقودين" إن إسرائيل أصبحت على بعد ساعات من "فرصة القرن الضائعة" مع تكثيف عملياتها في قطاع غزة بدلا من التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى والانضمام إلى المبادرات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، صباح اليوم الجمعة: "استيقظت عائلات الرهائن هذا الصباح بقلب ثقيل وخوف كبير إزاء التقارير التي تحدثت عن تكثيف الهجمات في القطاع واقتراب نهاية زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت أن "الفرصة التاريخية الضائعة- فشل إسرائيلي ذريع. ستبقى محاولات تعطيل المقترحات المطروحة على الطاولة محفورة في الذاكرة مدى الحياة".