أكسيوس: قطر رأت أن الوفد الإسرائيلي لم يأت لإجراء مفاوضات جدية

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قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين "من المتوقع أن يبقى فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة حتى مساء السبت على الأقل".

وذكر أن فريق التفاوض أوصى نتنياهو بمواصلة المفاوضات لأن فرص التوصل لاختراق لم تنخفض.

وقال إن نتنياهو مهتم ببذل أي جهد للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن رغم توقف المفاوضات.

وأكد أن الوسطاء القطريين كانوا محبطين للغاية من المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بالدوحة.

واشار إلى أن الوسطاء القطريون رأوا أن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يأت لإجراء مفاوضات جدية ولم يقدم جديدا، بحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

واضاف لن الانطباع السائد أن الإسرائيليين أتوا إلى الدوحة لإفشال المحادثات وإيجاد مبرر لتجديد الحرب.