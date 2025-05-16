غرق شخصين أثناء السباحة بنهر النيل هربا من الحر في بني سويف

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لقي شخصان مصرعهما غرقًا أثناء السباحة هربًا من حرارة الجو في نهر النيل، أمام محطة مياه سنور بشرق النيل بمحافظة بني سويف، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمانيهما.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بتلقي بلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة بنهر النيل أمام محطة مياه الشرب بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف.

وعلى الفور، وجّه مدير الأمن بسرعة الدفع بقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع الحادث للبحث عن جثتي الغارقين.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، كشفت التحريات الأولية أن الغريقين شابان لقيا مصرعهما غرقًا أمام محطة مياه قرية سنور أثناء محاولتهما السباحة هربًا من شدة الحر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمواصلة أعمال البحث عن جثمانيهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.