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مقتل ضابط تركي في عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 4:50 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 4:50 م

قُتل ضابط تركي اليوم الأحد في عملية أمنية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بولاية شرناق جنوب شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت الأناضول من مصادر أمنية قولها إنّ الضابط تعرض لإصابات في اشتباكات جرت بين قوات الدرك التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة إيديل.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الضابط إلى المستشفى عبر مروحية عسكرية، غير أنه فارق الحياة هناك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 8 إرهابيين في العملية الأمنية بمنطقة إيديل.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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