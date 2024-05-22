الأونروا: 75% من سكان غزة هجّروا قسريا منذ 7 أكتوبر



قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن 75% من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، عدد كبير منهم هجّر 4 أو 5 مرات منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "75% من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، عدد كبير منهم نزح 4 أو 5 مرات".

وأضافت: "بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية لم يعد هناك مكان تذهب إليه، فالعمليات العسكرية (الإسرائيلية) والقصف يشكلان تهديدًا مستمرًا، وقد تحولت المباني إلى أنقاض، لا مكان آمن في غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي منشور سابق الأربعاء، ذكرت الأونروا أن موظفيها في خان يونس جنوبي القطاع "يواصلون تقديم الدعم للأهالي من خلال توفير الصرف الصحي والمياه وجمع النفايات والتوجيه".

لكنها بيّنت أن "التحديات هائلة، بما في ذلك ندرة المياه والوقود والموارد الصحية، مشيرةً إلى الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق لحماية الناس في غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الأونروا عبر "إكس" أيضا: "نفقد مرضى يوميًا بسبب نقص الإمكانيات الطبية".

وذكرت أن "أفراد الطواقم الطبية في غزة يعملون بلا كلل، لكنهم بحاجة إلى الموارد".

وأشارت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى وحدات الدم يعتمدون على تبرعات موظفيها والأسر النازحة" لتلبية حاجتهم.