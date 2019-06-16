اشتية: إسرائيل تقضي على أي فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد إسرائيل بتعمد القضاء على أي فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك لدى استقبال اشتية في مكتبه في مدينة رام الله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كليجز حيث بحثا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع بحسب بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية.

وجدد اشتية تأكيده على الرفض الفلسطيني للخطة الأمريكية الساعية إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال بهذا الصدد إن "رفضنا لصفقة القرن يأتي لأن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب قامت بنقل السفارة إلى القدس، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتشن حربا مالية شملت تجفيف المصادر المالية لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وتساءل "كيف يتم القبول بهذه الصفقة، والأمور التي قامت بها على أرض الواقع أسوأ من النص المتوقع لصفقة القرن".

وتابع "كيف لإدارة ترمب التي تشن حربا مالية وسياسية على السلطة الفلسطينية وتنظيم مؤتمر المنامة والادعاء بأنه يأتي لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "لن نستمر بالقبول في الوضع القائم، فإسرائيل تسرق أرضنا واموالنا، وتقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".