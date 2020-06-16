بعد أن نجح العام الماضي في لفت الأنظار إلى صناعة السينما السودانية، يحاور الناقد المصري أندرو محسن المخرج السوداني الفائز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمجد أبو العلاء، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على إنستاجرام، ومن المقرر إجراء اللقاء يوم الخميس 18 يونيو 8 مساءً بتوقيت عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على إنستاجرام.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

وأمجد أبو العلاء مخرج ومنتج سوداني، استطاع لفت أنظار العالم بفيلمه الروائي الأول ستموت في العشرين، الذي فاز بـجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى مؤسسة أدفنتاج باعتباره الفيلم الأفريقي الأكثر تأثيراً في المهرجان، كما حصل على جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بعد العرض العالمي الأول له في العالم العربي عبر مهرجان الجونة السينمائي. مسيرة أبو العلاء تشمل عدداً من الأفلام القصيرة الفائزة بالجوائز أيضاً، من بينها تينا، وقهوة وبرتقال، وريش الطيور، بالإضافة إلى ستوديو الذي أشرف عليه المخرج الإيراني الكبير الراحل عباس كيارستمي.