ارتفاع طفيف في وفيات وإصابات كورونا بالجزائر

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليمة لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 11147 منتشرة عبر كل مدن البلاد.

وكشف فورار، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم الماضي، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 788.

كما أشار إلى إحصاء 107 حالات تعافي، ليرتفع بذلك إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 7842، فيما يتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

إلى ذلك، كشفت صحيفة " النهار" في موقعها الإلكتروني، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض "كاوازاكي" في الجزائر، بالمستشفى الجامعي " التهامي بن فليس" بولاية باتنة التي تقع على مسافة 430 كيلومترا شرقي الجزائر.

ونقل ذات المصدر عن البروفيسور سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى قولها، إن الأمر يتعلق بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في بلدة عين توتة.

وكاوازاكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.

يذكر أنه لم تُسجل إصابات بفيروس كورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب.