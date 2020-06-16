فولكس فاجن تضاعف استثماراتها في إنتاج بطاريات الحالة الصلبة

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، اعتزامها مضاعفة استثماراتها في تطوير خلايا جديد لبطاريات الحالة الصلبة.

وأوضحت الشركة، أنها سترفع استثماراتها في شركة كوانتمسكيب الأمريكية في كاليفورنيا المتخصصة في تكنولوجيا هذا النوع من البطاريات، من 100 إلى 200 مليون دولار.

وتعمل الشركة على إيجاد مفاهيم جديدة لخلايا بطاريات ليثيوم ايون التقليدية، وكانت فولكس فاجن استحوذت على حصة في الشركة الأمريكية قبل عامين، ونظرا لما تتمتع به من كثافة الطاقة، فإن خلايا بطاريات الحالة الصلبة تعد واعدة في زيادة كفاءة ومدى سير السيارات الكهربائية.

في المقابل، أعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن هذه التقنية لا تزال بعيدة عن أن تصبح صناعة منتشرة على نطاق واسع.

من جانبه، قال توماس شمال، رئيس قطاع المكونات في فولكس فاجن، إن الاستثمارات الإضافية ستعزز وتسرع "عملنا المشترك في مجال التطوير بشكل مستدام".

وتملك فولكس فاجن وكوانتمسكيب شركة مشتركة، ويهدف الجانبان إلى إنتاج بطاريات الحالة الصلبة على نطاق واسع، وذكرت فولكس فاجن أن التعاون مع كوانتسكيب يعود إلى عام 2012.