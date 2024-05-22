مساعد وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان

بحث السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، مع المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييللو، الوضع الحالي في السودان، وجهود الدولتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتناول اللقاء - الذى عقد بالقاهرة بحضور السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر - دعم المواطنين السودانيين وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الجانبين اتفقا - خلال الاجتماع - على أهمية قيام الأطراف الدولية والإقليمية بتنسيق الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني، ودول جوار السودان التي تستضيف العدد الأكبر من المواطنين السودانيين، وأهمية مواصلة المجتمع الدولي لجهوده من أجل تسوية الأزمة، واستئناف المرحلة الانتقالية في السودان؛ وبما يتفق مع تطلعات الشعب السوداني.