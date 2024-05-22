أطباء بلا حدود تعلن إجلاء جزء من فريقها الإداري من الفاشر بالسودان

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، يوم الأربعاء، إجلاء جزء من فريقها الإداري من الفاشر بالسودان إلى مواقع أخرى لاحتدام القتال بالمدينة.

وقالت المنظمة عبر موقع إكس: "في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، قمنا بإجلاء بعض أعضاء فريقنا الإداري الذين كانوا متواجدين في الفاشر، إلى مواقع أخرى داخل شمال دارفور بسبب القتال العنيف المستمر في المدينة".

وأضافت "لضمان سلامة فريقنا، تواصلنا مع جميع أطراف النزاع لإنشاء ممر آمن لهم للسفر عبره، كما سيعود فريقنا إلى المدينة عندما يصبح الوضع أكثر استقراراً".

وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن فريقها سيواصل العمل من موقعه بالتعاون مع وزارة الصحة في مستشفى الجنوب في هذه الأثناء وكذلك مساندة فرق المنظمة في مخيم زمزم، حيث لا تزال جميع مرافق المنظمة تعمل بكامل طاقتها.

وجددت المنظمة دعوتها لجميع أطراف النزاع لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وحماية المدنيين، والعاملين في المجال الصحي والمنشآت.